Тысячи жителей российского города остались без воды из-за аварии

Более 11 тысяч жителей Артема остались без холодной воды из-за аварии

Тысячи жителей Артема остались без холодной воды из-за аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Причиной инцидента стало повреждение на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения — в результате вода перестала поступать в дома 11 тысяч артемовцев. По факту аварии прокуратура начала проверку, на место ЧП выехал прокурор города Андрей Камболин. Ведомство проконтролирует своевременный подвоз воды гражданам и оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.

Ранее в марте стало известно, что аналогичная ситуация произошла в Кинешме Ивановской области, где жители пяти улиц остались без холодного водоснабжения. Подачу воды на улицах Горького, Рылеевской, Карла Маркса, Жуковской, а также Рылеевском переулке ограничили из-за проведения аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения.