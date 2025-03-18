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19:04, 18 марта 2025Экономика

Пять улиц в российском городе остались без воды

Пять улиц в Кинешме остались без воды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Пять улиц в Кинешме остались без холодной воды. Об этом со ссылкой на местный водоканал сообщила пресс-служба администрации российского города.

По информации властей, подачу воды на улицах Горького, Рылеевской, Карла Маркса, Жуковской, а также Рылеевском переулке ограничили из-за проведения аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения на улице Горького. «При необходимости по заявлению группы потребителей будет организован подвоз воды в требуемое место», — отметили в администрации.

Ранее стало известно, что в Саратове из-за коммунальной аварии без горячего водоснабжения и тепла остались более 24 тысяч жителей Ленинского и Кировского районов города.

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