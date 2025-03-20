Украинка с самыми большими щеками в мире показала глубокое декольте на фото

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фото в наряде с откровенным декольте. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 774 тысячи подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, запечатлела себя в зеркале дома. Она предстала перед камерой в облегающем сером платье с капюшоном, который надела на голову. При этом выбранные ею предмет гардероба оказался оформлен глубоким вырезом, обнажающим грудь без бюстгальтера.

Также сетевая знаменитость нанесла на губы розовую помаду и нарисовала широкие черные стрелки на веках.

В феврале Анастасия Покрищук также опубликовала обнаженное селфи.