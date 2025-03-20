Усеянный человеческими останками пляж в российском городе сняли на видео

Mash: Человеческие черепа нашли на пляже Горьковского водохранилища в Чкаловске

Жители Чкаловска Нижегородской области нашли на местном пляже человеческие черепа и другие кости. Снятое ими видео опубликовал Ni Mash в Telegram.

На кадрах видно берег Горьковского водохранилища, усеянный останками. «Вот детский [череп]. Примерно тебе ровесник», — говорит оператор, обращаясь к спутнице.

По информации издания, черепа нашли после того, как на водохранилище снизился уровень воды. Горожане рассказали, что раньше на этом месте было кладбище. В администрации Чкаловска, в свою очередь, заявили, что регулярно организовывают очистку побережья.

Ранее на окраине Волжского Волгоградской области обнаружили свалку цинковых гробов участников специальной военной операции. По словам местных жителей, внутри предметов для погребения находились черные мешки. По их мнению, гробы незаконно вывезли сотрудники ритуального предприятия, осуществлявшего похороны военнослужащих.