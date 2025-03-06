Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 6 марта 2025Россия

Россияне обнаружили свалку цинковых гробов участников СВО

V1.ru: В Волгоградской области обнаружили свалку гробов участников СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На окраине Волжского Волгоградской области обнаружили свалку цинковых гробов участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Местные жители заметили, что внутри гробов находились черные мешки. Россияне допустили, что гробы незаконно вывезли сотрудники ритуального предприятия, осуществлявшего похороны военнослужащих.

Один из источников V1.ru пояснил, что выброшенные на пустырь гробы являются ничем иным, как «грузом 200», применяемым при доставке в город для погребения тел павших на Украине.

«Это черные спецпакеты для тел, уже вскрытые цинковые гробы, обтянутые снаружи бордово-красным бархатом, а также транспорная деревянная тара, что применяется в таких случаях для перевозки тел», — заявил собеседник.

В администрации Волжского знают об инциденте. Власти заверили, что на место выезжали их сотрудники. Сейчас делом занимается полиция.

Ранее стало известно, что вдова бойца СВО вскрыла цинковый гроб и показала его изуродованное тело.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов

    Российский студент получил ранение болгаркой на занятии по ОБЖ

    Обнаружена неожиданная польза манго

    В России начали продавать ветки за 20 тысяч рублей

    Ликвидная часть российского ФНБ сократилась

    В России заявили о выходе на новый технологический уровень

    В США допустили тайную договоренность Трампа и России о «кибер-разрядке»

    США заподозрили в желании поделиться с Россией конфиденциальными данными

    В США заявили о планах Трампа сократить сбор разведывательной информации против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше