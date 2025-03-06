Россияне обнаружили свалку цинковых гробов участников СВО

V1.ru: В Волгоградской области обнаружили свалку гробов участников СВО

На окраине Волжского Волгоградской области обнаружили свалку цинковых гробов участников специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

Местные жители заметили, что внутри гробов находились черные мешки. Россияне допустили, что гробы незаконно вывезли сотрудники ритуального предприятия, осуществлявшего похороны военнослужащих.

Один из источников V1.ru пояснил, что выброшенные на пустырь гробы являются ничем иным, как «грузом 200», применяемым при доставке в город для погребения тел павших на Украине.

«Это черные спецпакеты для тел, уже вскрытые цинковые гробы, обтянутые снаружи бордово-красным бархатом, а также транспорная деревянная тара, что применяется в таких случаях для перевозки тел», — заявил собеседник.

В администрации Волжского знают об инциденте. Власти заверили, что на место выезжали их сотрудники. Сейчас делом занимается полиция.

Ранее стало известно, что вдова бойца СВО вскрыла цинковый гроб и показала его изуродованное тело.