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11:17, 20 марта 2025Силовые структуры

Устроенная двумя осужденными российскими подростками диверсия попала на видео

ФСБ показала 2 осужденных за поджог вышки сотовой связи в Забайкалье подростков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двух российских подростков осудили за диверсию

ФСБ показала поджог вышки сотовой связи, устроенный двумя подростками в Чите. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

На видео показано, как подростки пришли к вышке сначала в дневное время, а потом снова вернулись уже ночью и подожгли ее.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Один из них получил 6 лет воспитательной колонии, второй — 6,5 года.

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