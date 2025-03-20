Устроенная двумя осужденными российскими подростками диверсия попала на видео

ФСБ показала 2 осужденных за поджог вышки сотовой связи в Забайкалье подростков

Начало событий в новости Двух российских подростков осудили за диверсию

ФСБ показала поджог вышки сотовой связи, устроенный двумя подростками в Чите. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

На видео показано, как подростки пришли к вышке сначала в дневное время, а потом снова вернулись уже ночью и подожгли ее.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Один из них получил 6 лет воспитательной колонии, второй — 6,5 года.

