В Банке России назвали способ отличить деньги от их «жалких фрагментов»

ЦБ РФ: Поврежденные купюры можно бесплатно обменять на целые в любом банке

В магазинах или где-либо еще гражданам не имеют право выдавать банкноты со значительными повреждениями, а если таковые все же оказались на руках и их подлинность очевидна, деньги бесплатно обменяют на новые в любом банке. Способ действий в такой ситуации, а также критерии, по которым можно отличить непригодные купюры ЦБ РФ назвал в Telegram-канале, в котором была опубликована очередная порция ответов на вопросы в чат-боте.

В Банке России указали, что купюры с серьезными повреждениями кассиры должны отправлять в кредитные организации, а не выдавать клиенту. В числе таких проблем в Центробанке назвали загрязнение поверхности любой из сторон, приводящее к снижению яркости изображения на 6 процентов и более, посторонние надписи, рисунки или печати, крупные (от 0,5 сантиметра) контрастные пятна или разрывы края банкноты от 0,7 сантиметра, заклеенный скотчем разрыв, утраченные углы (от 32 квадратных миллиметров) или края, сквозные отверстия, проколы, частично утраченный красочный слой.

Уточняется, что если повреждения незначительны, купюрами смело можно расплачиваться, в случае же, когда «у вас в руках лишь жалкие фрагменты денег» — меньше 55 процентов первоначальной площади купюры, изображение на которой уже не разобрать — деньгами такой объект уже не считается.

Ранее в ЦБ пообещали, что несмотря на то что использование наличных в РФ сокращается, отказываться от их использования в стране «никто не собирается». По его данным, только 10 процентов россиян «ухитряются полностью обходиться без наличных», а около половины пользуются ими хотя бы раз в неделю.