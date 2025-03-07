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19:27, 7 марта 2025Экономика

В Банке России пообещали не отказываться от наличных

ЦБ РФ: Сокращение использования наличных в расчетах не означает их исчезновения
Дмитрий Воронин

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Несмотря на то что использование наличных в РФ сокращается, отказываться от их использования в стране «никто не собирается». Об этом ЦБ заявил в своем Telegram-канале, где 7 марта была опубликована очередная порция ответов на вопросы в чат-боте.

В Банке России напомнили, что сейчас в обращении находится почти 18 триллионов рублей. По данным регулятора, только 10 процентов россиян «ухитряются полностью обходиться без наличных», а около половины пользуются ими хотя бы раз в неделю.

«Наша задача — дать людям возможность самим выбирать, в какой ситуации и какой инструмент им использовать», — сообщили в Центробанке.

О том, что доля наличных денег в России будет сокращаться, но в целом этот формат расчетов сохранится, ранее также говорил глава Минфина Антон Силуанов. Вопрос о возможности отказа от наличных в РФ стал обсуждаться прошлой осенью, когда представитель Гознака сначала допустил, что обсуждение такого развития событий стартует, а позднее исключил исчезновение наличных.

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