В Европе рассказали о доверии к Макрону за подход к Трампу

Bloomberg: Макрону доверяют в Европе за его подход к Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон знает подход к президенту США Дональду Трампу, из-за этого французскому лидеру доверяют в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Глобальные события вернули Макрону доверие», — рассказала журналистам политолог из Высшей школы социальных наук в Париже Мелоди Мок-Груэ.

В настоящее время, по словам пресс-секретаря правительства Франции Софи Примас, Эммануэль Макрон ежедневно общается с Дональдом Трампом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он активизировал усилия по военной поддержке Киева.

В результате, несмотря на существующие внутриполитические трудности, французский лидер благодаря активным дипломатическим усилиям вновь оказался в центре внимания, резюмируют в публикации.

Ранее Макрон призвал Европу продолжать вооружаться, чтобы «избежать войны». Это заявление он сделал вскоре после недавнего телефонного разговора Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.