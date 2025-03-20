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23:20, 20 марта 2025Мир

В Европе заявили о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС

Орбан: Зеленский на саммите вел себя как будто Украина уже вступила в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС. Об этом он высказался d видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите Евросоюза и отметил, что он перепутал роли. Премьер подчеркнул, что Будапешт поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме.

«Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто [Украина] находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — отметил он.

Ранее на Украине раскрыли возможные сроки вступления в Евросоюз. Вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что страна станет членом ЕС в 2030 году.

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