Орбан: Зеленский на саммите вел себя как будто Украина уже вступила в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС. Об этом он высказался d видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите Евросоюза и отметил, что он перепутал роли. Премьер подчеркнул, что Будапешт поддержит евроинтеграцию Киева до окончания общевенгерского опроса по этой теме.

«Президент Украины спутал роли. Он ведет себя так, как будто [Украина] находится в Евросоюзе, и поэтому может позволить себе более резкий тон, хотя не может. Он проситель, желающий вступить в Евросоюз», — отметил он.

Ранее на Украине раскрыли возможные сроки вступления в Евросоюз. Вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что страна станет членом ЕС в 2030 году.

