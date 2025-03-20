Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:56, 20 марта 2025Мир

В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

Итальянская газета выпустила первый номер, полностью созданный ИИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Первую в мире газету, полностью написанную искусственным интеллектом (ИИ) выпустили в Италии. Выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio, первый номер был выпущен 18 марта, пишет издание The Guardian.

Как уточняется, итальянская газета выпустила экспериментальный номер, в нем все материалы написаны нейросетью. Главный редактор газеты Клаудио Чераза рассказал, что цель денного эксперимента — продемонстрировать влияние ИИ на современную журналистику.

Выпуск из четырех страниц доступен как в печатном виде, так и в онлайн формате. В нем отсутствуют личные мнения, глубокая аналитика или живые интервью. Материалы представляют собой статьи, не содержащие прямых цитат. В спецномере можно найти статью о «парадоксе итальянских трампистов», колонку о президенте России Владимире Путине, а также статью о реформах в экономике Италии.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект за два дня разгадал задачу, на решение которой ученые потратили десять лет. Британские специалисты пытались выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий.

    Обсудить
    Последние новости

    В Турции начался «кастрюльный бунт» после задержания мэра Стамбула

    В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

    В США раскрыли детали обсуждения судьбы украинских АЭС

    Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Мосбиржи во время разговора Путина и Трампа

    В российском регионе увеличили участвующую в пожаре на нефтебазе групировку

    В Госдуме ответили на отказ Зеленского признавать новые российские территории

    Мужчины и женщины раскрыли детали самых кошмарных первых свиданий

    Учительницу арестовали за секс со школьником

    Объяснен успех лунной миссии Blue Ghost

    В США прокомментировали встречу Трампа и Си Цзиньпина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше