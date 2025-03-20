В Италии выпустили полностью написанную искусственным интеллектом газету

Итальянская газета выпустила первый номер, полностью созданный ИИ

Первую в мире газету, полностью написанную искусственным интеллектом (ИИ) выпустили в Италии. Выпуск под названием Il Foglio IA создала ежедневная газета Il Foglio, первый номер был выпущен 18 марта, пишет издание The Guardian.

Как уточняется, итальянская газета выпустила экспериментальный номер, в нем все материалы написаны нейросетью. Главный редактор газеты Клаудио Чераза рассказал, что цель денного эксперимента — продемонстрировать влияние ИИ на современную журналистику.

Выпуск из четырех страниц доступен как в печатном виде, так и в онлайн формате. В нем отсутствуют личные мнения, глубокая аналитика или живые интервью. Материалы представляют собой статьи, не содержащие прямых цитат. В спецномере можно найти статью о «парадоксе итальянских трампистов», колонку о президенте России Владимире Путине, а также статью о реформах в экономике Италии.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект за два дня разгадал задачу, на решение которой ученые потратили десять лет. Британские специалисты пытались выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий.