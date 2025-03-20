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18:50, 20 марта 2025Россия

В Минобороны сообщили о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Минобороны: Над Белгородской областью сбили беспилотник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Белгородской областью сбили беспилотник. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничный регион сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Украина запустила дрон в сторону российского региона около 16:00.

Беспилотник сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России. «[Дрон] уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в министерстве.

О пострадавших и разрушениях ничего не сообщается.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности о ходе боев с ВСУ на белгородском направлении. По информации ведомства, ВСУ потеряли до 150 человек, а также четыре танка и другую технику.

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