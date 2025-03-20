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20:33, 20 марта 2025Экономика

В Москве предложили купить подвал рядом с МИД

В доме-памятнике рядом с МИД в Москве выставили на продажу подвал за ₽39,6 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: инвестиционный портал Москвы

В Москве предложили купить подвал в доме-памятнике рядом с Министерством иностранных дел (МИД). Его продадут на аукционе с начальной стоимостью 39,6 миллиона рублей, говорится на сайте столичной мэрии.

Дом находится по адресу Арбат, 30/3, строение 2. Построенное в 1910 году здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. В начале XX века в нем жил и работал художник Сергей Иванов.

Площадь подвала, который собираются пустить с молотка, 212,9 квадратного метра. Помещение имеет отдельный вход и может быть по-разному использовано новыми владельцами — там можно открыть образовательный центр, выставочное пространство или салон красоты.

Аукцион должен состояться 16 апреля, принять участие в торгах могут все желающие. Однако будущих владельцев подвала предупредили, что помещение придется ремонтировать с учетом акта технического состояния объекта культурного наследия.

Ранее в Москве собрались продать на аукционе бывшие билетные кассы Белорусского вокзала. Начальная цена лота — 45,3 миллиона рублей. Торги пройдут 10 апреля 2025 года. Уточняется, что дом признан объектом культурного наследия, поэтому будущему владельцу придется согласовывать ремонт с департаментом культурного наследия Москвы.

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