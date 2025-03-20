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09:40, 20 марта 2025Россия

В России груженый лесовоз всмятку раздавил легковушку и попал на видео

В России груженый лесовоз опрокинулся на легковушку, это сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В России груженый лесовоз всмятку раздавил легковой автомобиль. Происшествие попало на камеру авторегистратора, которую опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах видно, как грузовик с прицепом начинает пробуксовывать на участке обледенелой дороги. Большегруз сносит в сторону, где у обочины он заваливается на бок — прямо на припаркованный легковой автомобиль. На другом видео демонстрируются последствия аварии — легковушку вдавило снег и расплющило.

В результате аварии никто не пострадал — находившемуся в салоне водителю удалось выбежать на улицу.

Ранее в Архангельской области школьника сбило с ног колесом, отлетевшим от лесовоза. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен санавиацией в Архангельск.

ЖЗЛ
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