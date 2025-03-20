В России напомнили Зеленскому о судьбе «одного известного усатого жокея»

Депутат ГД Белик: Зеленский находится в той ситуации, когда торг неуместен

Владимир Зеленский находится в той ситуации, когда торг неуместен. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий предположил, что Зеленский хотел бы въехать в Москву «на белом коне» и напомнил ему о судьбе «одного известного усатого жокея», предположительно, намекая на лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.

«Почему-то его (Зеленского) не покидают надежды на всемирную поддержку (... ) Делить свои города мы ни с кем не собираемся», — прокомментировал Белик слова Зеленского, который заявил о несогласии останавливать конфликт с заморозкой по линии соприкосновения, сравнив ее с разделенной после 1945 года Германией.

Ранее Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не пойдет.