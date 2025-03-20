В России спрогнозировали рост продаж новых машин

Глава «Автостат» Целиков: Продажи машин в марте в РФ вырастут на 2,6 процента

По итогам марта 2025 года суммарные продажи новых автомобилей в России вырастут примерно на 2,6 процента в сравнении с февральским показателем и превысят отметку в 80 тысяч единиц. Такой прогноз дал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводит «Коммерсантъ».

В первой половине марта в стране реализовали в общей сложности чуть более 40 тысяч новых машин. Во второй половине месяца, согласно ожиданиям экспертов, продажи составят примерно столько же. Если прогноз Целикова сбудется, достигнутый результат незначительно превысит февральский показатель, но окажется на 10 процентов ниже уровня, зафиксированного в январе.

На этом фоне продажи новых машин в России по итогам первого квартала окажутся значительно ниже, чем за тот же период 2024-го. В марте прошлого года на внутреннем рынке фиксировались аномально высокие объемы реализации легковушек, россияне тогда стремились закупиться заранее на фоне вступающих в силу в апреле изменений правил ввоза транспортных средств. Сейчас же ажиотажного спроса не наблюдается, пояснил Целиков. По итогам января-марта он спрогнозировал снижение продаж новых машин в РФ примерно на четверть год к году.

В феврале объемы реализации легковушек в стране сократились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Эксперты связывали подобную динамику в первую очередь с заметным подорожанием новых автомобилей, а также с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка и повышением утилизационного сбора. С учетом этих факторов аналитики прогнозируют сохранение негативной динамики в течение всего 2025 года. За 12 месяцев, согласно их оценкам, продажи новых машин упадут на 10-25 процентов.