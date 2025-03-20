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09:30, 20 марта 2025Россия

В России трое детей отравились угарным газом

В Нижегородской области трое детей отравились угарным газом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Нижегородской области трое детей отравились угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni mash.

ЧП произошло в городе Бор неподалеку от областного центра. Отравившимися оказались мальчики 5 и 9 лет, а также 13-летняя девочка — все они находились в частном доме.

Детей госпитализировали, угрозы их жизням нет. Сведений о том, что привело к отравлению, нет.

Ранее аналогичный случай произошел в Башкирии — там угарным газом отравилась женщина и пятеро ее детей. При этом еще одному ребенку удалось избежать отравления. К выяснению обстоятельств случившегося подключились органы прокуратуры.

ЖЗЛ
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