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19:54, 20 марта 2025Россия

В школах российского региона ввели удаленку после атаки БПЛА

В шести школах Саратовской области ввели удаленку после атаки беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

В шести школах Саратовской области на один день ввели удаленку после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов в своем Telegram-канале.

«Завтра, 21 марта, в связи с необходимостью проведения восстановительных работ в дистанционном режиме пройдут занятия для учеников (шести школ — прим "Ленты.ру")», — написал чиновник.

По его словам, удаленное обучение пройдет в школах поселков Придорожный, имени Карла Маркса, Взлетный, Лощинный, образовательном центре №3 села Старицкое, образовательном центре №1 в селе Безымянное.

Украинские войска атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. Повреждения получили два детских сада и школа. Есть пострадавшие. По данным Минобороны, над регионом за ночь сбили 54 беспилотника.

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