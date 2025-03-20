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20:37, 20 марта 2025Мир

Великобритания отказала Путину в праве голоса по миротворцам на Украине

МИД Британии: Президент Путин не имеет права голоса по миротворцам на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не имеет права голоса в вопросе дислокации миротворческого контингента на Украине, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Его цитирует телеканал Sky News.

«Чего мы, безусловно, не можем сделать, так это предоставить Путину право вето в отношении архитектуры безопасности, которая будет регулировать этот мир», — подчеркнул дипломат.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о подготовленном совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана по Украине. По его словам, стороны предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, с прекращением огня на один месяц. На следующем этапе на Украину будет введен миротворческий контингент.

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