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18:51, 20 марта 2025Бывший СССР

Володин сделал предложение казахскому коллеге

Володин пригласил казахского коллегу Кошанова на форум к 80-летию Победы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Вячеслав Володин и Ерлан Кошанов

Вячеслав Володин и Ерлан Кошанов. Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил на форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, председателя нижней палаты парламента Казахстана Ерлана Кошанова. Об этом сообщает ТАСС.

«В телефонном разговоре чиновники обсудили проведение Международного форума Союзного государства "Великое наследие — общее будущее" (…) Ерлан Кошанов принял приглашение», — говорится в сообщении агентства.

Форум пройдет в Волгограде в конце апреля, в нем примут участие представители законодательных структур стран СНГ, дружественных государств, а также научного сообщества. Володин подчеркнул особое значение Сталинградской битвы для победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонной беседы, состоявшейся 15 марта, лидеры Азербайджана, Белоруссии, России и Таджикистана договорились встретиться в Москве 9 мая.

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