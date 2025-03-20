Зеленский затруднился ответить на вопрос о полном прекращении огня

Зеленский затруднился ответить на вопрос о перспективах полного прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о перспективах соглашения о полном прекращении огня уже через несколько недель. Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

«Может быть и здесь точно так же. Я не могу сейчас это подтвердить», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, ситуация может развиваться по аналогии с переговорами в Саудовской Аравии. Тогда первоначальное предложение о тишине в воздухе и на море переросло в обсуждение полного прекращения огня, уточнил политик.

18 марта российский президент Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.