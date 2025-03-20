Жители Суджи услышали фейковую новость о перемирии, выбежали на улицу и попали под обстрел

В Судже после фейковой новости о перемирии люди вышли на улицу и были обстреляны

В Судже Курской области, когда город находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), жители услышали фейковые новости о перемирии, после чего выбежали на улицы и попали под обстрел. Об этом рассказал житель населенного пункта Иван, его цитирует ТАСС.

«У нас была ситуация, когда пошли новости о якобы перемирии России и Украины, — рассказал мужчина. — Дед какой-то выбежал на улицу, кричал, радовался, люди тоже повалили. И как пошли прилеты...»

По его словам, жители Суджи старались не покидать свои дома, так как ВСУ постоянно били по городу. Кроме того, в населенном пункте было много украинских солдат.

Жителям Суджи, помимо этого, раздавали пропагандистские газеты во время оккупации ВСУ, рассказала местная жительница Олеся Рыльская. Украинские военные раздавали газету «Свободная Курщина», где были изложены выдуманные факты. Другой житель, в свою очередь, отметил, что в Казачьей Локне в местах скопления людей расклеивали листовки о «жизни после Путина».