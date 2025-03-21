Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 21 марта 2025Россия

COVID-19 официально оставили в прошлом

Оперштаб прекратил публикацию еженедельных сводок по COVID-19
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

COVID-19 официально оставили в прошлом. О том, что оперативный штаб прекратил публикацию еженедельных сводок по распространению заболевания, сообщили на сайте «Объясняем.рф».

«Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Решение обосновали тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирус в России стабилизировалась. «Вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — пояснили в оперштабе.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что продолжит мониторить ситуацию с распространением вируса в стране.

В начале 2025 года в Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. В Роспотребнадзоре заверили, что риск передачи вируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако уточнили, что поставили ситуацию на контроль.

    Обсудить
    Последние новости

    Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ

    Военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

    Соседов заявил о необходимости вернуть деньги зрителям за скандальное выступление Глюкозы

    Люди в форме ворвались в отель российского города и задержали 12 человек

    COVID-19 официально оставили в прошлом

    В МИД сравнили число пленных солдат России и Украины

    Забор Польши на границе с Белоруссией стал угрозой для уникального природного комплекса

    Курс рубля назвали сравнительно стабильным

    Таскавшая детей по полу воспитательница российского детсада признала вину и раскаялась

    Пушку зарядили человеком, выстрелили и промахнулись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше