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12:17, 21 марта 2025Ценности

Ляйсан Утяшева опубликовала снимок в мини-платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала снимок в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 5,7 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 39-летняя знаменитость предстала в облегающем мини-платье бежевого цвета на тонких бретелях. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Кроме того, ей собрали волосы в низкий пучок и нанесли макияж в стиле смоки айс.

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Пользователи сети оценили образ Утяшевой в комментариях под постом. «Просто прекрасна», «Красавица», «Шикарна», — написали они.

В феврале Ляйсан Утяшева в трусах станцевала перед камерой. Знаменитость снялась в ванной, когда наносила макияж и делала укладку.

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