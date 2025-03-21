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13:21, 21 марта 2025Силовые структуры

Мужчину задержали по делу о природном пожаре в российском регионе

МВД: В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре на пяти гектарах
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске задержали мужчину по делу о природном пожаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, утром поступило сообщение в возгорании сухой травы в районе Кузнецовского плато. Полицейские прибыли на место инцидента и поймали виновника пожара. Выяснилось, что он разжигал на горе костер и не заметил, как огонь разнесло ветром.

Отмечается, что площадь пожара составила пять гектаров. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области полиция задержала 15-летнего местного жителя за поджог здания госуслуг.

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