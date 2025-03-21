На Украине объявили эвакуацию из одного населенного пункта

Страна.ua: Сумская РВА объявила эвакуацию из поселка Краснополье

Сумская районная военная администрация (РВА) объявила срочную эвакуацию из поселка Краснополье. Она пройдет в ближайшие часы, сообщает в Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

«Эвакуация будет проходить 21 марта в 06:00 и 07:00 (07:00 и 08:00 мск, — прим. «Ленты.ру») утра на спецавтобусах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что поселок расположен рядом с границей с Белгородской областью. В нем проживают 7,5 тысяч человек.

Ранее стало известно, что власти Украины призвали жителей 14 населенных пунктов эвакуироваться. Соответствующий призыв объяснялся значительным ухудшением ситуации с безопасностью.