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15:51, 21 марта 2025Ценности

Наряд Ким Кардашьян для похода за мороженым подняли на смех в сети

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Пользователи сети подняли на смех наряд американской телезвезды Ким Кардашьян, который она надела для похода за мороженым. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Папарацци заметили 44-летнюю предпринимательницу в Калабасасе, Калифорния. Так, знаменитость предстала перед их камерами в черных кожаных брюках и меховом жилете, надетом на голое тело. Кроме того, она надела остроносые сапоги в тон нижней части наряда и зачесала волосы назад.

Читатели портала удивились внешнему виду бизнесвумен и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Ким выглядит ужасно. Она пытается быть как Бьянка Цензори», «Да, именно так я одеваюсь, когда иду за мороженым», «Я хотела увидеть заднюю часть этого наряда! Просто ради смеха», «Почему она одета как снежный человек?», «Я никогда не думала, что меховые жилеты можно носить без одежды. Не очень красиво», «Она носит свои светлые наращенные волосы как жилет?» — писали они.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст описал отношения с детьми от Ким Кардашьян фразой «я как будто в тюрьме».

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