Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 21 марта 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве будет солнечно и прохладно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В субботу и воскресенье, 22 и 23 марта, в Москве будет солнечно и прохладно. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ночь на 22 марта через столичный регион пройдет слабовыраженный холодный атмосферный фронт — количество облаков увеличится, возможны незначительные осадки. Температура воздуха понизится до нуля градусов в Москве и до минус 3 — в области.

Днем в субботу будет солнечная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 3-6 градусов. В воскресенье тоже будет малооблачно. Ночью ожидаются заморозки от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем потеплеет до плюс 4-7 градусов, рассказа Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что морозная погода покинет столицу на следующей неделе. По прогнозам синоптика, ночные заморозки прекратятся к понедельнику, 24 марта. Потепление, однако, будет временным — точных его сроков метеоролог не называет.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия обвинила Украину в попытке совершить акт ядерного терроризма при ударе по Курской АЭС. Что об этом известно?

    Немцы стали варить меньше пива

    Экс-возлюбленная российского миллиардера показала фигуру в прозрачном платье

    Доктор Мясников рассказал о поразившей его неграмотности американцев

    Возле эвакуированного после атаки ВСУ российского СНТ развернули оперативный штаб

    ФСБ задержала помогавших сдавать экзамены за взятки инспекторов ГАИ

    Маск пригроизил Пентагону судом

    Подрыв газораспределительной станции «Суджа» квалифицировали как теракт

    Генштаб ВСУ обвинил Россию в обстреле станции в Судже

    В России повторно избили сына участника СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше