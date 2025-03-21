Москвичам рассказали о погоде на выходные

Синоптик Тишковец: В выходные в Москве будет солнечно и прохладно

В субботу и воскресенье, 22 и 23 марта, в Москве будет солнечно и прохладно. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ночь на 22 марта через столичный регион пройдет слабовыраженный холодный атмосферный фронт — количество облаков увеличится, возможны незначительные осадки. Температура воздуха понизится до нуля градусов в Москве и до минус 3 — в области.

Днем в субботу будет солнечная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 3-6 градусов. В воскресенье тоже будет малооблачно. Ночью ожидаются заморозки от минус 2 до плюс 5 градусов, а днем потеплеет до плюс 4-7 градусов, рассказа Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что морозная погода покинет столицу на следующей неделе. По прогнозам синоптика, ночные заморозки прекратятся к понедельнику, 24 марта. Потепление, однако, будет временным — точных его сроков метеоролог не называет.