СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением аварийного дома

Затянувшееся расселение дома 1934 года постройки в Сочи заинтересовало СК

В Сочи на протяжении многих лет не расселяют из временной гостиницы жильцов аварийного дома 1934 года постройки. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в информационном центре Следственного комитета РФ в Telegram.

Речь идет о доме, расположенном на улице Леси Украинки. По словам местной жительницы, обратившейся к главе ведомства Александру Бастрыкину, в 2020 году здание признали аварийным, однако не включили в программу расселения. В 2021 году здание сгорело и стало непригодным для жилья, и людям предоставили временное в гостинице. Между тем за четыре года никому из них не выдали новых квартир, а на участке, где находился аварийный дом, начали подготовительные строительные работы — там планируют построить новый дом. «Семье заявительницы предложено переехать в малогабаритное жилье, площадь которого не соответствует нормативам. Обращения граждан в различные структуры результатов не принесли», — сообщили в пресс-службе.

В следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю по факту нарушения прав жильцов начали проверку. Глава СК Бастрыкин призвал руководителя регионального СК Андрея Маслова представить доклад о ее промежуточных результатах и о решении, которое приняли по ее итогам.

Ранее Следственный комитет заинтересовался расселением обветшалого дома с проваливающимися полами в Тюмени.