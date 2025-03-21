Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:39, 21 марта 2025Экономика

СК проверит ситуацию с затянувшимся расселением аварийного дома

Затянувшееся расселение дома 1934 года постройки в Сочи заинтересовало СК
Полина Кислицына (Редактор)

В Сочи на протяжении многих лет не расселяют из временной гостиницы жильцов аварийного дома 1934 года постройки. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в информационном центре Следственного комитета РФ в Telegram.

Речь идет о доме, расположенном на улице Леси Украинки. По словам местной жительницы, обратившейся к главе ведомства Александру Бастрыкину, в 2020 году здание признали аварийным, однако не включили в программу расселения. В 2021 году здание сгорело и стало непригодным для жилья, и людям предоставили временное в гостинице. Между тем за четыре года никому из них не выдали новых квартир, а на участке, где находился аварийный дом, начали подготовительные строительные работы — там планируют построить новый дом. «Семье заявительницы предложено переехать в малогабаритное жилье, площадь которого не соответствует нормативам. Обращения граждан в различные структуры результатов не принесли», — сообщили в пресс-службе.

В следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю по факту нарушения прав жильцов начали проверку. Глава СК Бастрыкин призвал руководителя регионального СК Андрея Маслова представить доклад о ее промежуточных результатах и о решении, которое приняли по ее итогам.

Ранее Следственный комитет заинтересовался расселением обветшалого дома с проваливающимися полами в Тюмени.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников в российском регионе

    В Киеве после атаки дронов загорелся дом

    Футболист получил желтую карточку за автографы

    Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

    Бойцы ВСУ на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского дрона

    В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

    Стало известно о «непонятных истериках» покалеченной в Дубае модели

    Губернатор подтвердил прилет дрона ВСУ по многоэтажке в Ростове

    Военкоры сообщили о подлете «Гераней» к Верховной Раде Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше