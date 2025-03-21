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21:22, 20 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о сотрудничестве одесского активиста Ганула с СБУ

РИА Новости: Одесский активист Ганул сотрудничал с СБУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Одесский активист Демьян Ганул сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) со времен подготовки Майдана. Об этом сообщил РИА Новости представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave.

По его словам, активист занимался провокациями, чтобы в дальнейшем сотрудники украинской спецслужбы могли посадить любого неугодного им человека.

«Когда он стал более раскрученным, с помощью его [Ганула] проектов они [сотрудники СБУ] подрезали денег, в том числе и с гуманитарки», — рассказал представитель подполья.

Кроме того, служба безопасности использовала его для воздействия на сотрудников территориальных центров комплектования (аналог военкоматов).

«Например, когда у них просыпалась совесть, или надо было закошмарить конкретного военкома, СБУ направляла Ганула», — продолжил подпольщик. Он отметил, что через Ганула проходили откаты и откупные в размере от 3 до 15 тысяч долларов.

Об убийстве Ганула стало известно 14 марта. Позднее появилось видео, на котором запечатлен момент убийства активиста.

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В 2014 году он принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

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