Стало известно об ошибках в определении положения спутников

SpaceNews: Ошибки в определении положения спутников достигают тысячи километров

Ошибки в определении положения спутников из-за неопределенностей в прогнозах космической погоды достигают тысячи километров. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

Как заявил представитель оператора COMSPOC Дэн Олтрогге, безопасность пилотируемых полетов в космос требует точности определения положения спутников от 100 до 200 метров. «Мы говорим о сотнях километров ошибок, которые действительно сводят на нет обеспечение безопасности космических полетов», — заметил специалист.

По его словам, имеет место разрыв между экспертизой инженеров, разрабатывающих спутники, и специалистов в области космической погоды. «Вы не только неверно моделируете [атмосферное] сопротивление, вы еще и не получаете наблюдений, которые помогут вам восстановиться после этого», — сказал эксперт.

Специалист Массачусетского технологического института Уильям Паркер добавил, что ситуацию ухудшают внезапные маневры тысяч спутников системы Starlink, которые переходят на более высокие орбиты, которые из-за геомагнитных бурь компенсируют возросшее атмосферное сопротивление. Подобные маневры аппаратов, по его словам, делает бессмысленными прогнозы космической погоды на ближайшие 12-24 часов. «Когда у вас одновременно маневрирует половина всех активных спутников, вы можете по сути выбросить весь этот анализ в окно», — сказал эксперт.

В январе издание сообщило, что при новом президенте США Дональде Трампе ожидается смещение приоритетов в американской космонавтике. В частности, Соединенные Штаты продолжат уделять большое внимание космической погоде, ставя на первое место предоставление своевременных прогнозов Пентагону.