Стало известно о приоритетах США в космосе

США увеличат инвестиции в космонавтику с приоритетом расходов на оборону

При новом президенте США Дональде Трампе ожидается смещение приоритетов в американской космонавтике. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

В публикации сообщается, что Вашингтон будет увеличивать свои инвестиции в космическую отрасль, отдавая приоритет оборонным программам. Это будет сочетаться с изменением существующей практики заключения оборонных контрактов, доступ к которым будут получать новые амбициозные игроки.

Также Соединенные Штаты продолжат уделять большое внимание космической погоде, ставя на первое место предоставление своевременных прогнозов Пентагону.

Ранее Трамп говорил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.