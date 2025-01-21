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19:45, 21 января 2025Наука и техника

Стало известно о приоритетах США в космосе

США увеличат инвестиции в космонавтику с приоритетом расходов на оборону
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

При новом президенте США Дональде Трампе ожидается смещение приоритетов в американской космонавтике. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

В публикации сообщается, что Вашингтон будет увеличивать свои инвестиции в космическую отрасль, отдавая приоритет оборонным программам. Это будет сочетаться с изменением существующей практики заключения оборонных контрактов, доступ к которым будут получать новые амбициозные игроки.

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Также Соединенные Штаты продолжат уделять большое внимание космической погоде, ставя на первое место предоставление своевременных прогнозов Пентагону.

Ранее Трамп говорил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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