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19:17, 21 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили решение ВСУ атаковать «Суджу» после договоренности по ударам

Депутат Журова: ВСУ было важно ударить по «Судже», несмотря на договоренности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было важно атаковать газоизмерительную станцию «Суджа» в качестве ответа на успехи российских военных при освобождении Курской области, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Операция нашей армии в Судже была очень значимой, яркой. И для ВСУ стало принципиально важным ответить на этот успех, несмотря на достигнутое соглашение о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. И, пока не будет подписан окончательный мирный договор, все это будет продолжаться», — уверена депутат.

Журова допустила, что подобный шаг Украины может вызвать негативную реакцию со стороны США.

Ранее стало известно о подрыве газоизмерительной станции на границе Курской и Сумской областей в ночь 21 марта. По данным Минобороны России, ВСУ намеренно подорвали объект. В ведомстве заявили, что провокация Киева была направлена на дискредитацию мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

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