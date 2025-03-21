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20:55, 21 марта 2025Экономика

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях против РФ за новые атаки на Украину
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами ушел от ответа на вопрос, готов ли он ввести новые санкции против России из-за того, что та продолжает атаковать Украину после обещания прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну, они воюют друг против друга», — объяснил он, добавив, что считает достижимым прекращение огня во многих сферах, потому что работа с обеими сторонами по этому вопросу идет хорошо.

Ранее Трамп не исключал, что в случае несговорчивости Москвы может существенно ужесточить санкционный режим. Кроме того, на прошлой неделе США де-факто усилили давление на нефтяной экспорт, не продлив лицензию, которая позволяет иностранным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

По данным Bloomberg, такое тихое ужесточение санкций может быть связано с позицией главы американского Минфина Скотта Бессента, который говорил о возможности новых ограничительных мер.

Аналитики оценивают действие как серьезный удар по нефтяному экспорту, потому что теперь покупателям сырья, входящим в контур американской финансовой системы, нужно будет запрашивать отдельное разрешение. Эксперты предупреждают, что цены на нефть в результате такого подхода могут вырасти на пять долларов за баррель.

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