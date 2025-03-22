Автомобиль полицейских неожиданно атаковал беспилотник ВСУ

В Каменке-Днепровской дрон ВСУ атаковал автомобиль полицейских

Украинский беспилотник атаковал автомобиль полиции в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной администрации.

По их данным, беспилотник неожиданно совершил налет около 12 часов дня в субботу, 22 марта. Уточняется, что в автомобиль полицейских попал дрон-камикадзе.

В то же время «была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции». Известно, что машина после удара украинского беспилотника была повреждена, при этом из людей никто не пострадал.

Ранее погоню российского беспилотника за дроном ВСУ сняли на видео. Российский коптер, как утверждается, гнался за украинским разведывательным дроном «Лелека». Насколько известно, успешную погоню совершил оператор беспилотника из отряда морской пехоты. Он же находится сейчас на херсонском направлении недалеко от Днепра.

В Минобороны также рассказали, что в ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего сбито над Воронежской областью — 12 беспилотников. Затем в Белгородской области ликвидировали 11 дронов. Также шесть БПЛА перехвачено над Волгоградской областью, три — над Астраханской, еще по одному беспилотнику — над Брянской и Самарской областями. Тем временем семь дронов сбито над акваторией Черного моря, а еще один — над Азовским морем.