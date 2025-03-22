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14:00, 22 марта 2025Мир

Раскрыты планы России на новых переговорах с США

Сенатор Карасин: Россия настроена на продвижение на переговорах с США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия настроена на продвижение вперед хотя бы по некоторым вопросам на переговорах с США, которые пройдут в Саудовской Аравии 24 марта. Об этом рассказал председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Звезда».

«Рассчитываем достичь хоть какого-то продвижения вперед. Едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — раскрыл он планы российской стороны на новой встрече.

При этом, по словам сенатора, добиться прогресса по всей повестке российско-американских отношений на данный момент все-таки трудно. Тем не менее в целом настрой российской делегации сейчас боевой и конструктивный, добавил Григорий Карасин.

Сенатор Карасин вместе с советником директора ФСБ Сергеем Беседой будут представлять Россию на новом этапе переговоров с США. При этом на данный момент еще неизвестно, кто войдет в американскую делегацию на этот раз.

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