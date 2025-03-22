Трамп высказался о введенных против России санкциях

Трамп: Против России введено санкций больше, чем против кого бы то ни было еще

В отношении России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, трансляцию пресс-брифинга вел телеканал Fox News.

Таким образом он ответил на вопрос о том, следует ли Вашингтону ужесточать рестрикции против РФ, поскольку российский лидер Владимир Путин якобы отверг идею о прекращении огня на Украине. При этом Трамп поспорил с утверждением, что Москва отвергла идею прекращения огня на Украине.

До этого глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России на фоне ее ударов по Украине. «Ну они воюют друг против друга», — отметил он.