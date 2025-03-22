Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 22 марта 2025Мир

Трамп ответил на одно обвинение в адрес России

Трамп поспорил с утверждением, что РФ отвергла идею прекращения огня на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не согласился с утверждением, что Россия отвергла идею прекращения огня на Украине. На это обвинение в адрес РФ он ответил в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

Один из журналистов задал вопрос о том, должны ли США ужесточить санкции против Москвы из-за того, что российский президент Владимир Путин «отверг идею о прекращении огня».

«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — сказал Трамп.

Ранее президент США уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России на фоне ее ударов по Украине. «Ну они воюют друг против друга», — отметил Трамп.

    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове рассказали о пострадавших в ходе атаки ВСУ

    В Подмосковье подростку во время драки выстрелили в голову из сигнального пистолета

    НАСА недоплатила застрявшим на МКС астронавтам

    Трамп ответил на одно обвинение в адрес России

    Губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников в российском регионе

    В Киеве после атаки дронов загорелся дом

    Футболист получил желтую карточку за автографы

    Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Ростове попал на видео

    Бойцы ВСУ на ходу выпрыгнули из бронетехники при виде российского дрона

    Россияне вышли из горящего «Крокуса» вместе с террористами и стали свидетелями их побега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше