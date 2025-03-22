Трамп ответил на одно обвинение в адрес России

Трамп поспорил с утверждением, что РФ отвергла идею прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп не согласился с утверждением, что Россия отвергла идею прекращения огня на Украине. На это обвинение в адрес РФ он ответил в ходе общения с журналистами, передает ТАСС.

Один из журналистов задал вопрос о том, должны ли США ужесточить санкции против Москвы из-за того, что российский президент Владимир Путин «отверг идею о прекращении огня».

«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций», — сказал Трамп.

Ранее президент США уклонился от ответа на вопрос о введении новых санкций в отношении России на фоне ее ударов по Украине. «Ну они воюют друг против друга», — отметил Трамп.