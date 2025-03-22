В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

В США суд назвал зубы мужчины опасным оружием из-за того, что он укусил приятеля

В США мужчине ампутировали два пальца из-за того, что его покусал приятель. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел в индейской резервации Зуни, штат Нью-Мексико. 28-летний Дарольд Зуни-Фэзерс с друзьями проводили время в самом крупном населенном пункте резервации — Зуни-Пуэбло. Затем он и один из его приятелей решили доехать до заправки, чтобы купить там сигарет, пока она не закрылась. В дороге между ними произошел конфликт, причины которого не уточняются. Зуни-Фэзерс свернул на проселочную дорогу, остановился и начал бить и кусать приятеля. Он укусил его за торс предплечье и кисть. В раны попала инфекция, началось заражение крови, в итоге мужчине целиком ампутировали один палец и фалангу другого.

Дарольда Зуни-Фэзерса задержали. Позднее в суде ему предъявили обвинение в нападении с «опасным оружием» — так назвали его зубы. «Прокуратура Соединенных Штатов стремится к судебному преследованию за нападения, совершенные с применением опасного оружия на Индейской территории, включая нападения, совершенные путем укусов. Хотя рот и зубы традиционно не рассматриваются в таком ключе, по закону они могут считаться опасным оружием», — сказал Холланд С. Кастрин, исполняющий обязанности прокурора округа Нью-Мексико. Обвиняемый признал свою вину.

Случаи укусов людей, которые заканчиваются госпитализацией, довольно редки. Сила укуса человека достаточно слаба по сравнению с собаками или хищными зверями, однако человеческие укусы опасны из-за высокой вероятности инфицирования. Инфекция развивается у каждого десятого укушенного.

Ранее сообщалось, что в США девушка покусала полицейских во время ареста. Ее пытались задержать за магазинную кражу.