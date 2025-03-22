Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:35, 23 марта 2025Из жизни

В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

В США суд назвал зубы мужчины опасным оружием из-за того, что он укусил приятеля
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В США мужчине ампутировали два пальца из-за того, что его покусал приятель. Об этом пишет USA Today.

Инцидент произошел в индейской резервации Зуни, штат Нью-Мексико. 28-летний Дарольд Зуни-Фэзерс с друзьями проводили время в самом крупном населенном пункте резервации — Зуни-Пуэбло. Затем он и один из его приятелей решили доехать до заправки, чтобы купить там сигарет, пока она не закрылась. В дороге между ними произошел конфликт, причины которого не уточняются. Зуни-Фэзерс свернул на проселочную дорогу, остановился и начал бить и кусать приятеля. Он укусил его за торс предплечье и кисть. В раны попала инфекция, началось заражение крови, в итоге мужчине целиком ампутировали один палец и фалангу другого.

Дарольда Зуни-Фэзерса задержали. Позднее в суде ему предъявили обвинение в нападении с «опасным оружием» — так назвали его зубы. «Прокуратура Соединенных Штатов стремится к судебному преследованию за нападения, совершенные с применением опасного оружия на Индейской территории, включая нападения, совершенные путем укусов. Хотя рот и зубы традиционно не рассматриваются в таком ключе, по закону они могут считаться опасным оружием», — сказал Холланд С. Кастрин, исполняющий обязанности прокурора округа Нью-Мексико. Обвиняемый признал свою вину.

Случаи укусов людей, которые заканчиваются госпитализацией, довольно редки. Сила укуса человека достаточно слаба по сравнению с собаками или хищными зверями, однако человеческие укусы опасны из-за высокой вероятности инфицирования. Инфекция развивается у каждого десятого укушенного.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Ранее сообщалось, что в США девушка покусала полицейских во время ареста. Ее пытались задержать за магазинную кражу.

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    На Западе посмеялись над «сигналом» для России от принца Уильяма

    В подполье рассказали об ударе по спецназу ВСУ в Киевской области

    МИД высказался о пожизненном приговоре россиянину Тордену в Финляндии

    Названы типы ворующих у россиян деньги мошенников

    В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

    Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Night 255

    Россиянам напомнили о рисках неправильного хранения продуктов дома

    Маск назвал расизмом недопуск Starlink в ЮАР

    В суде зубы обвиняемого признали опасным оружием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше