Блогерша облысела после похудения с помощью «Оземпика»

Блогерша Дезире Родригес облысела после похудения с помощью «Оземпика»

Блогерша Дезире Родригес облысела после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими для снижения веса. На соответствующую историю, опубликованную в TikTok, обратило внимание издание New York Post.

Инфлюэнсерша рассказала, что на фоне употребления препарата стала терять не только вес, но и волосы. «Примерно на третьем или четвертом месяце лечения я заметила, что в душе выпадают пучки волос, которые собираются в целую копну», — посетовала она.

Спустя девять месяцев после похудения на 15 килограммов Родригес призналась журналистам издания, что выпадение прядей не остановилось. «Каждый раз, когда я мою голову, волос выпадает больше обычного», — заявила она.

По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами США, с данной проблемой обратились несколько десятков пациентов, которые лечились упомянутым препаратом. Однако доктор Кристина Хан подчеркнула, что к нарушению естественного цикла роста волосяных фолликулов может также привести резкая потеря веса.

В феврале 74-летняя актриса показала фигуру в купальнике после похудения с помощью «Оземпика».