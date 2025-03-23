Популярную торговую сеть обвинили в массовом обмане россиян

«Ленте.ру» стало известно о массовом обмане покупателей торговой сети «Блюмарт»

Жительница Москвы с декабря 2024 года не может вернуть деньги за так и недоставленный товар из сети гипермаркетов «Блюмарт». С аналогичной проблемой столкнулись и другие покупатели — все они перевели деньги за товар, но так и не получили покупки. О массовом обмане популярной торговой сети «Ленте.ру» рассказала москвичка Марина Б.

По словам москвички, 10 ноября 2024 года она заказала с сайта «Блюмарт» зеркало с подсветкой и душ. Представители магазина связались с ней через мессенджер и попросили оплатить покупку по реквизитам, пояснив, что из-за якобы возникших на стороне банка проблем возможности сделать это по ссылке или QR-коду нет. Марина перевела на счет организации 32479 рублей. Кассовый чек ей предоставлен не был. Через пять дней Марине сообщили о задержке доставки и предложили заменить товар, либо ждать еще неделю. От замены собеседница «Ленты.ру» отказалась и решила дождаться оплаченных позиций.

Спустя неделю ситуация повторилась, только в этот раз в качестве даты доставки сотрудники «Блюмарта» назвали конец декабря. Девушку это не устроило и она попросила оформить возврат средств. Представители сети предложили клиентке заполнить заявление, пообещав, что денежные средства за заказ вернут в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Однако по прошествии этого срока деньги не вернулись. Марина вновь написала в чат с сотрудником магазина — в результате ее направили в бухгалтерию. Скриншоты этой переписки есть в распоряжении «Ленты.ру».

Скриншот предоставлен Мариной Б.

На звонок по предоставленному добавочному номеру Марине никто не ответил. «Он сбрасывается автоматически, то есть идет на него перевод, дальше сброс. Либо идет гудок-гудок-гудок, потом такая скрипящая какая-то тишина и опять же сброс», — рассказала девушка.

Пытаясь добиться ответа через чат в мессенджере и по общему номеру телефона, москвичка все время попадала на одного и того же менеджера по имени Дмитрий, который каждый раз предлагал связаться с бухгалтерией. Тогда клиентка самостоятельно нашла на сайте гипермаркета адрес почты, предположительно, для работы с возвратами. Но письма и на этот адрес остались без ответа. В итоге девушка решила поискать в интернете, не сталкивался ли кто-то еще с подобной ситуацией, и нашла множество жалоб других клиентов на невозможность сделать возврат. «Они всех отправляют в бухгалтерию, которая, судя по всему, уже давным-давно не существует. И в такой ситуации оказались как минимум сотни людей», — подчеркнула Марина.

За четыре месяца ничего, собственно, не произошло. Все становится только хуже. На сайте «Блюмарта» больше не активен номер телефона, я не смогла по нему дозвониться. Есть такое ощущение, что нас всех просто кинули на деньги Марина Б.

«Лента.ру» изучила отзывы клиентов сети в открытых источниках и нашла аналогичные жалобы на невозврат денег за товар, который так и не был доставлен. «С момента подачи заявления прошло почти 2 месяца, но денежные средства на счет карты, с которой была совершена оплата, так и не поступили», — написал один из покупателей.

При этом, судя по датам некоторых отзывов, проблема наблюдается как минимум с 2023 года.

Только за 2024 год в Роспотребнадзор поступило свыше 100 обращений в адрес интернет-магазина «Блюмарт». Территориальный отдел федеральной службы вынес юрлицу больше 50 предостережений, однако жалобы продолжают поступать, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Управлении Роспотребнадзора по Москве в ответ на запрос «Ленты.ру» сообщили, что материалы по обращениям потребителей были направлены в полицию. Там также подчеркнули, что «обманутые покупатели могут обратиться в Управление либо в территориальные органы Роспотребнадзора по месту их жительства с заявлением о помощи в подготовке искового заявления в суд, где им будет оказана правовая помощь».

Согласно данным сервиса Картотека арбитражных дел, только в 2024 году сумма исковых требований к «Блюмарту» составила около 30 миллионов рублей. С 1 января 2025 года к «Блюмарту» подали еще несколько исков на сумму 228 миллионов рублей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Помимо этого, 14 февраля налоговая арестовала счета «Блюмарта» в банках из-за долга в 37 миллионов рублей.

«Лента.ру» направила в «Блюмарт» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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