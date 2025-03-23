Экс-тренер «Зенита» объяснил невозможность приезда на юбилей фразой «меня убьют в Чехии»

Бывший тренер «Зенита» Петржела: В Чехии меня бы убили за приезд на юбилей клуба

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему не сможет приехать на юбилей клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня будет сложно прилететь в Россию — в Чехии меня просто убили», — заявил специалист. Он добавил, что расстроен невозможностью посетить столетие команды, так как в Петербурге у него осталось много друзей.

Ранее Петржела рассказал, что его приняли за русского шпиона в Чехии. Специалист заявил, что причиной стало его несогласие с критическими высказываниями олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о России.

Петржела тренировал «Зенит» с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России.