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15:24, 23 марта 2025Экономика

Эксперты назвали категорию россиян с самыми высокими тратами

«СберИндекс»: Больше всех тратят россияне в возрасте 35-39 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Больше всех в стране тратят россияне в возрасте от 35 до 39 лет — ежемесячно они расходуют 53 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования лаборатории «СберИндекс» по результатам 2024 года.

Минимальные траты показали 15-19-летние — им хватает 23,8 тысячи рублей в месяц. Также экономность проявляют граждане в возрасте от 75 до 79 лет. В среднем же все категории россиян тратят в месяц 39,5 тысячи рублей.

Ранее председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости.

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