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12:30, 23 марта 2025Россия

Глава Союза пенсионеров России раскрыл способ получить солидную прибавку к пенсии

Рязанский: Пенсия в 100 тысяч рублей зависит от вкладов и недвижимости
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Горбачев / РИА Новости

Солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает KP.RU.

По его словам, в нынешней ситуации россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей в месяц при условии накоплений. Прибавка будет зависеть от размера депозита и дохода от недвижимости. Он посоветовал тем, у кого зарплата превышает 200 тысяч рублей, откладывать часть средств на депозиты. Через некоторое время на сбережения можно приобрести квартиру в соседних с Московским регионом областям и жить в будущем за счет ее сдачи в аренду, сказал Рязанский, добавив, что россиянам нужно рассчитывать прежде всего на себя в вопросе материального обеспечения в пенсионном возрасте.

22 марта в Соцфонде России пояснили, что гражданину, для того чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, при достижении пенсионного возраста надо накопить не меньше 625 пенсионных баллов.

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