Глава Союза пенсионеров России раскрыл способ получить солидную прибавку к пенсии

Рязанский: Пенсия в 100 тысяч рублей зависит от вкладов и недвижимости

Солидную прибавку к пенсии можно получить за счет банковских вкладов и недвижимости. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России, бывший первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, передает KP.RU.

По его словам, в нынешней ситуации россияне могут рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей в месяц при условии накоплений. Прибавка будет зависеть от размера депозита и дохода от недвижимости. Он посоветовал тем, у кого зарплата превышает 200 тысяч рублей, откладывать часть средств на депозиты. Через некоторое время на сбережения можно приобрести квартиру в соседних с Московским регионом областям и жить в будущем за счет ее сдачи в аренду, сказал Рязанский, добавив, что россиянам нужно рассчитывать прежде всего на себя в вопросе материального обеспечения в пенсионном возрасте.

22 марта в Соцфонде России пояснили, что гражданину, для того чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, при достижении пенсионного возраста надо накопить не меньше 625 пенсионных баллов.