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15:06, 22 марта 2025Экономика

Россиянам назвали условие пенсии в 100 тысяч рублей

Соцфонд: Для пенсии в 100 тысяч рублей нужно накопить не меньше 625 баллов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для того чтобы получать пенсию в 100 тысяч рублей, россиянину при достижении пенсионного возраста надо накопить не меньше 625 пенсионных баллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Чтобы добиться этого при том размере пенсионного коэффициента, который установлен сегодня (145,69 рубля) стаж гражданина должен составлять 62,5 года. Впрочем, есть и другие варианты. Количество баллов можно увеличить в два раза, если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет. Кроме того, дополнительные баллы принесут: военная служба, уход за ребенком до 1,5 года, инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет.

Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал три условия получения пенсии в 100 тысяч рублей. Первое — это официальная зарплата не ниже 230 тысяч рублей в течение всей трудовой жизни. Второе — непрерывный стаж 64 года. Третье — отсрочка выхода на пенсию до 75 лет.

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