Хоккеист Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ

Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по очкам в равных составах

Нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» 22 марта отличился двумя голевыми передачами. Об этом пишет «Газета.Ru».

Таким образом, это позволило Овечкину увеличить собственный показатель до 1007 очков за карьеру и выйти на девятое место в истории лиги, обойдя известного нападающего Фила Эспозито. «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее сообщалось, что две голевых передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Флоридой» в матче Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в субботу, 22 марта, в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

До этого спортсмен сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ до шести. В активе форварда 888 заброшенных шайб.