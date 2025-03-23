Овечкин помог «Кэпиталз» одержать победу в матче НХЛ

Две голевых передачи Овечкина помогли «Кэпиталз» победить «Флориду» в матче НХЛ

Две голевых передачи российского нападающего Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Флоридой» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 22 марта, в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон, Энтони Бовилье, Том Уилсон, Дилан Строум и Эндрю Манджипане. Гости ответили точными бросками Сэма Беннетта, Сета Джонса, Джона Гаджовича. Овечкин покинул площадку без заброшенных шайб.

Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ до шести. В активе 39-летнего российского форварда 888 заброшенных шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.