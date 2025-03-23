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20:52, 23 марта 2025Мир

Из-за конфликта на Украине чешские военные массово увольняются из армии

Из армии Чехии из-за боев на Украине увольняются на 40 % больше военных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В Чехии из армии увольняется на 40 процентов больше военнослужащих на фоне конфликта на Украине. Об этом пишет издание Novinky со ссылкой на слова главы Минобороны Яны Черноховой.

Военнослужащие Чехии массово увольняются каждый год в течение последних трех лет. Генштаб страны пока не объяснил, почему ежегодно форму снимают на 40 процентов больше военных, чем до 2022 года.

«Для некоторых людей причиной ухода (из армии – прим. «Ленты.ру») стала война на Украине, заявила министр в сенате во время обсуждения поправок к Закону о воинской службе», — говорится в публикации.

В октябре 2024 года в Чехии заявляли, что набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо. Согласно данным Минобороны государства, на начало 2024 года в армии Чехии насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4266 членов активного резерва. Ведомство к 2030 году планирует иметь 30 тысяч профессиональных бойцов и 10 тысяч членов действующего резерва.

ЖЗЛ
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