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01:55, 19 октября 2024Мир

В Чехии заявили о проблемах с набором в армию

ЧТК: глава Генштаба Чехии Ржегка заявил о проблемах с набором в армию
СюжетМинобороны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка, сообщило агентство ЧТК.

Как уточнило издание, согласно данным Минобороны государства, на начало 2024 года в армии Чехии насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 членов активного резерва. Ведомство к 2030 году планирует иметь 30 тысяч профессиональных бойцов и 10 тысяч членов действующего резерва.

«В этом году цифры и тенденция плохие», — указал Ржегка на проблемы. По его мнению, командованию придется принять более решительные меры, касающиеся в том числе льгот для военнослужащих.

Ранее глава Минобороны страны Яна Чернохова заявила, что Чехия не может набрать новых рекрутов в армию в ряде регионов, так как никто не хочет служить в армии.

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      Марина Совина
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