Российские подростки попали в больницу после нападения стаи собак

На Кубани трое подростков попали в больницу после нападения стаи собак

Трое подростков пострадали при нападении стаи собак в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как отметили в надзорном ведомстве, несовершеннолетние попали в больницу после нападения на них собак в Усть-Лабинске на Кубани.

Инцидент произошел в субботу, 22 марта. Трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса. На них набросились несколько животных и начали их кусать.

«В результате пострадали 12-13-летние подростки и 18-летний парень», — говорится в сообщении. В результате нападения они попали в травматологическое отделение больницы. Прокуратура Усть-Лабинского района проводит проверку.

Ранее в Ставрополе стая собак растерзала девятилетнюю девочку.